Матыцин: отставка губернатора Красноярского края не повлияет на подготовку к Универсиаде

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Отставка губернатора Красноярского края Виктора Толоконского не повлияет на подготовку региона к Универсиаде 2019 года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ) Олег Матыцин.
В среду Толоконский провел закрытую встречу с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства региона, на которой объявил о своей отставке.
"Прежде всего я хотел бы поблагодарить от себя и моих коллег Виктора Толоконского, который внес большой вклад в подготовку к Универсиаде, - сказал Матыцин. - Сегодня в Красноярске выполнена серьезная программа строительства и реконструкции, налажено эффективное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, министерствами спорта России и региона, с международными спортивными федерациями, в том числе с ФИСУ. Отставка Толоконского не должна негативно повлиять на ход подготовки к Универсиаде, идет серьезная системная работа, все системы взаимодействия налажены".
Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой ФИСУ. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.