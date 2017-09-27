Спортсмены преклонили колено против Трампа

Игроки "Сан-Франциско" Эли Гарольд, Колин Кейперник и Эрик Рид (слева направо) во время исполнения национального гимна США перед матчем с "Далласом" © EPA/JOHN G MABANGLO

В США не затихает конфликт между президентом Дональдом Трампом и ведущими спортивными лигами. Спортсмены в знак протеста встают на колени во время исполнения гимна, а глава государства жестко их критикует. О том, из-за чего возник конфликт, — в материале ТАСС.

Акции протеста в американском спорте начались в 2016 году, когда игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Сан-Францско Форти Найнерс" Колин Кейперник не встал во время гимна, а затем объяснил свое решение намерением начать дебаты вокруг полицейского произвола в отношении чернокожих. Однако Трамп обратил внимание на проблему только сейчас.

22 сентября президент во время выступления в Алабаме назвал протестующих спортсменов "сукиными детьми" и призвал владельцев команд лиги увольнять игроков за отказ вставать при исполнении гимна. При этом Трамп подчеркнул, что его высказывания не имеют ничего общего с расовыми вопросами.

"Если у игрока есть привилегия получать миллионы долларов в NFL или в других лигах, ему или ей нельзя позволять проявлять неуважение к нашему великому американскому флагу (или к стране), они должны вставать во время национального гимна. Если нет, то тогда вы уволены. Ищите другую работу!" — написал Трамп в своем Twitter.

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Реакция спортсменов оказалась ожидаемо бурной. Главная звезда чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри отказался ехать в Белый дом на традиционный прием. "Хочется верить, что подобные действия могли бы вдохновить какие-то изменения относительно тех вещей, которые мы терпим в этой стране, которые здесь приняты и на которые мы не обращаем внимания. Мы хотим просто не прийти в Белый дом, мы хотим отправить послание, которое повлекло бы определенные изменения", — сказал Карри.

Трамп объявил об отзыве приглашения, однако "Голден Стейт" все равно приедет в Вашингтон в феврале и проведет акцию в поддержку равенства.

Карри получил большую поддержку. Леброн Джеймс заявил, что посещение Белого дома считалось честью до тех пор, пока там не появился Трамп. Майкл Джордан был более мягок и отметил необходимость поиска путей к полюбовному разрешению спорных ситуаций.

Не остались в стороне и представители бейсбола — вида спорта, входящего в тройку самых популярных в США. 23 сентября Брюс Максвелл первым из чернокожих бейсболистов в Главной лиге бейсбола (MLB) встал на колени во время исполнения гимна.

На фоне скандала выросли рейтинги спортивных трансляций, причем зрители хотят видеть не саму игру, а церемонию ее открытия. "Рейтинги NFL упали, за исключением начала — люди хотели увидеть, будет ли проявлено неуважение к стране", — интерпретировал ситуацию на свой лад Трамп.

Хоккеисты пойдут в Белый дом

Однако не все заняли позицию по ту сторону Трампа в "гражданской войне" американского спорта. представители ведущей американской серии NASCAR поддержали позицию президента. Например, бывший пилот, а ныне владелец команды Richard Petty Motorsports Ричард Петти пригрозил своим подчиненным: "Каждый, кто не встанет во время гимна, должен быть выдворен из страны. И точка. Уволю ли я тех, кто будет протестовать? Именно так".

Такой же позиции придерживается бывший владелец команды Дэйла Эрнхардта Ричард Чайлдресс: "Каждый, кто работает на меня, должен уважать страну, в которой мы живем. За нее отдали жизни много людей, это Америка".

Неудивительно, что что очередной этап NASCAR, прошедший в минувшие выходные Нью-Гэмпшире, обошелся без протестов. "Очень горд за NASCAR, их сторонников и фанатов. Они не будут мириться с проявлением неуважения к флагу нашей страны — они заявили об этом громко и недвусмысленно", — отреагировал Трамп.

Единственной лигой, которая проявила нейтралитет (хотя в данном случае он был воспринят скорее как поддержка Трампа), стала Национальная хоккейная лига (НХЛ). Хоккеисты в большинстве своем просто молчали, а обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинз" принял приглашение на прием в Белый дом. "Любое согласие или несогласие с политикой президента или повесткой дня может быть выражено другими способами. Однако мы очень уважаем право других людей и команд выражать свое мнение по их усмотрению", — позиция клуба была обозначена в официальном заявлении".

"У каждого есть право идти или не идти. Нас пригласили, и мы приняли приглашение. Я не думаю, что вы должны видеть в этом что-то большее", — прокомментировал ситуацию капитан "Питтсбурга" и сборной Канады Сидни Кросби.

Президент США благостно отреагировал на реакцию "Питтсбурга".

"Рад сообщить, что чемпионы НХЛ "Питтсбург" приняли мое приглашение посетить Белый дом. Отличная команда!", — написал Трамп в своем Twitter.

Please to inform that the Champion Pittsburgh Penguins of the NHL will be joining me at the White House for Ceremony. Great team! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2017

Таким образом, главным хоккейным бунтарем остается вратарь Тим Томас, который в 2011 году выиграл Кубок Стэнли с "Бостон Брюинз", а затем отказался идти в Белый дом к Бараку Обаме. Свое решение он подкрепил вызывающей речью о том, что правительство вышло из-под контроля, угрожает правам, свободам и собственности людей, а его действия противоречат конституции.

Олег Кошелев