"Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена" будут схожи подсветкой фасада

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Стадионы "Екатеринбург-Арена" и "Казань-Арена", на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, будут схожи между собой подсветкой фасада. Об этом сообщил ТАСС заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт во время инспекционного визита Международной федерации футбола в Екатеринбург.

"У Екатеринбург-Арены", как и у "Казань-Арены", фасад с запада и востока будет подсвечен. Сегодня эти работы практически завершены, тестовые испытания прошли. Можно будет изображать какие-то вещи, связанные с теми командами, которые играют", - сказал Швиндт.

Он отметил, что особенностью стадиона "Екатеринбург-Арены" является то, что у него сохранены объекты культурного наследия.

"Это восточная и западная входные группы. Все работы проводятся по сохранению этих элементов в рамках авторского надзора. Я сразу должен сказать, что насчет цветовых решений в охранных обязательствах ничего не сказано. Мы достаточно долго изучали этот вопрос, подняли историю 1950-60-х годов, начала 1960-х, никогда в историческом облике стадион в Екатеринбурге не был желтым", - добавил замгубернатора.

Он уточнил, что желтый цвет, в который был в последствии окрашен стадион Екатеринбурга, появился позже. "Сегодня доминирует серая часть, которая появилась после реконструкции. Серый цвет с оттенком оливкового, по мнению архитекторов, наиболее гармонирует с выступающими частями. Единственное, что написано в охранных обязательствах - это то, что белым цветом должны быть выделены архитектурные элементы, которые сегодня есть на восточной и западной части", - уточнил Швиндт.

Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году. Во время турнира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения чемпионата мира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Как ранее рассказал Швиндт, открыть стадион после реконструкции планируется в декабре.