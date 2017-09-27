Комитет РФС по безопасности не имеет информации о расизме на игре "Спартак" - "Ливерпуль"

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Информации о расистских проявлениях на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем" в комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками не поступало. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Владимир Маркин.

Бразильское издание Globo ранее сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес 25-летнего сенегальского полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане. Матч состоялся во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и завершился со счетом 1:1, на встрече присутствовало более 43 тысяч зрителей.

"У меня такой информации (о расистских проявлениях) нет, это я могу сказать вам точно", - сказал Маркин.

Собеседник ТАСС отметил, что зачастую зарубежные СМИ освещают спортивные события в России с негативной точки зрения. "Они порой и приезжают для того, чтобы написать какую-нибудь гадость", - сказал он.

"Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу, - продолжил Маркин. - Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты. И что меня особенно удручает, даже спортивные".

На вопрос, как прошел матч с точки зрения безопасности, Маркин ответил: "Я считаю, что вполне удовлетворительно, никаких негативных инцидентов не зафиксировано".