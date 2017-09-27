Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет РФС по безопасности не имеет информации о расизме на игре "Спартак" - "Ливерпуль"

Спорт
27 сентября, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Председатель комитета Владимир Маркин отметил, что зачастую зарубежные СМИ освещают спортивные события в России с негативной точки зрения

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Информации о расистских проявлениях на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Спартаком" и английским "Ливерпулем" в комитет Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками не поступало. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Владимир Маркин.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

"Спартак" удержал ничью в матче с "Ливерпулем", но потерял основного голкипера

Бразильское издание Globo ранее сообщило, что во время игры с трибун доносились расистские уханья в адрес 25-летнего сенегальского полузащитника "Ливерпуля" Садио Мане. Матч состоялся во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и завершился со счетом 1:1, на встрече присутствовало более 43 тысяч зрителей.

"У меня такой информации (о расистских проявлениях) нет, это я могу сказать вам точно", - сказал Маркин.

Собеседник ТАСС отметил, что зачастую зарубежные СМИ освещают спортивные события в России с негативной точки зрения. "Они порой и приезжают для того, чтобы написать какую-нибудь гадость", - сказал он.

"Вообще, трудно что-то увидеть реально, если приезжаешь с бревном в глазу, - продолжил Маркин. - Но если есть конкретное поручение руководства, можно и не видеть, а просто представить себе или вспомнить, что происходит на родных стадионах. Так работают, к сожалению, сегодня многие западные журналисты. И что меня особенно удручает, даже спортивные".

На вопрос, как прошел матч с точки зрения безопасности, Маркин ответил: "Я считаю, что вполне удовлетворительно, никаких негативных инцидентов не зафиксировано".

Смотрите также

Федун назвал провокацией применение пиротехники на трибуне "Спартака" в матче ЛЧ

Жуков: "Спартак" в матче с "Ливерпулем" не мог претендовать на большее, чем ничья

Федун: у вратаря "Спартака" Реброва подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама