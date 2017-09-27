Фурсенко: Адвокат в 70 лет продолжает находиться в отличной форме

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Дик Адвокат в свои 70 лет находится в отличной форме. Такое мнение ТАСС высказал президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

В среду Адвокату исполнилось 70 лет. Специалист с 2006 по 2009 год возглавлял "Зенит", с которым выиграл чемпионат России (2007), Кубок и Суперкубок УЕФА (2008). Голландец возглавлял сборную России в 2010-2012 годах в тот момент, когда Фурсенко был президентом Российского футбольного союза.

"Я недавно встречал его, когда мы играли с "Утрехтом", - он находится в отличной форме. Хотя мы завоевали чемпионство 10 лет назад, я бы не сказал, что он сильно изменился за это время. Он такой же энергичный, весь в футболе, а футбол это и его специальность, и хобби, - сказал Фурсенко. - Каким он был, таким и остался: он готов к любым вызовам, одним из которых является сборная Нидерландов".

Фурсенко познакомился с Адвокатом в апреле 2006 года. "Первая встреча у нас прошла в аэропорту Амстердама - тогда он готовил сборную Южной Кореи к чемпионату мира и согласился со мной встретиться. Это была закрытая встреча, так как у нас был тогда другой тренер, и не надо было будоражить общественность. Мы достаточно приватно обсуждали вопросы, связанные с развитием "Зенита", - вспомнил Фурсенко.

"Надо сказать, что после непродолжительной беседы, когда я осветил цели, которые поставил перед собой и клубом, Адвокат согласился принять наше предложение и прилететь посмотреть Санкт-Петербург и базу "Зенита". Мы прямо с трапа самолета посадили его в минивэн, повезли по городу, показали базу. Он из окна все посмотрел, из машины не выходил, и была достигнута договоренность, что он будет тренировать "Зенит", - добавил он.

Человек-бульдозер

Основным требованием голландца при переходе в "Зенит" было сохранение в составе команды Андрея Аршавина и Александра Кержакова, рассказал Фурсенко. "Это человек, который очень серьезно подходит ко всем вопросам, очень скрупулезно. Он очень обстоятельный во всех отношениях: если он наметил цель, то идет как бульдозер, не останавливаясь, упирается во все препятствия, но преодолевает их. Финансовый вопрос мы достаточно быстро решили: примерно было понятно, на какие условия он согласится, и мы согласовали этот вопрос", - сказал он.

Голландец первым делом начал выстраивать в "Зените" оборону. "С этим можно связать, наверное, три нулевые ничьи подряд. После этого он начал строительство всей команды. При этом он отсматривал очень скрупулезно каждого игрока и каждую команду, все проверял", - подчеркнул Фурсенко.

По его мнению, на багаже Адвоката последующие тренеры "Зенита" играли еще долгое время. "Он создал костяк, который действовал в "Зенит" до прихода Халка и Витцеля [в 2012 году]. Ярче всего его характеризует абсолютное упорство: он как бык упирался и двигался вперед, и благодаря ему мы стали чемпионами и выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА", - сказал глава клуба.

"Долгие годы состав, который был при Адвокате, играл в атакующий футбол. Приводя тренера такого высокого класса, весь чемпионат начинает, во многом, перестраиваться. Во- первых, турнир развивается, во-вторых, другие тренеры смотрят, как он работает", - добавил он.

"Россия привлекла его своим гостеприимством и радушием"

При Адвокате в "Зените" была куда более жесткая дисциплина, чем потом в сборной России, вспомнил Фурсенко. "В сборной было попроще, так как люди на сборы приходили только на неделю, поэтому дистанция между ним и игроками была меньше. Он приверженец жесткой дисциплины, и мне кажется, что это очень полезно для российского футбола", - сказал Фурсенко.

В 2010 году Адвокат покинул пост главного тренера сборной Бельгии и голландского АЗ, согласившись на предложение возглавить сборную России. При этом голландец сам выплатил неустойку бельгийской федерации после разрыва с ней контракта.

"С одной стороны, он знает себе цену, поскольку он один из лучших тренеров в мире. С другой стороны, его Россия влекла совершенно по другой причине: тот дух, свобода, которая здесь есть и которой нет нигде, привлекают людей. За рубежом никто ни к кому не ходит в гости: там закрытые семьи, минимум контактов, деловое общение, а здесь же радушие, гостеприимство. Несмотря на то, что он много времени проводил в гостинице, в России совершенно другое ощущение не только бескрайних просторов, но и в общении, и это влечет к нам иностранных специалистов", - отметил Фурсенко.