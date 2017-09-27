Канчельскис: основная задача ЦСКА в матче с ФК "Манчестер Юнайтед" - не проиграть

МОСКВА, 27 сентября, /ТАСС/. Игроки российского футбольного клуба ЦСКА должны использовать каждый момент для победы над английским "Манчестер Юнайтед" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, но основная задача для них - не потерпеть поражение. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис.

Матч пройдет 27 сентября на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 21:45 мск.

"Все мы понимаем, что "Манчестер Юнайтед" - фаворит в группе А, который приехал в Москву только за победой. Но и ЦСКА - одна из сильнейших команд в России, поэтому армейцы тоже будут стараться победить, - сказал Канчельскис. - ЦСКА удалось здорово стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов, обыграв "Бенфику" в первом туре (2:1 - прим. ТАСС). На мой взгляд, основная задача ЦСКА в матче с "Манчестер Юнайтед" - не проиграть".

"Для того, чтобы дать отпор "Манчестер Юнайтед", футболистам ЦСКА нужно максимально использовать даже малейшие моменты, потому что англичане сейчас находятся в превосходной форме, много забивают и делят первом место в чемпионате Англии с "Манчестер Сити", и это связано именно с тем, что они используют в игре каждый момент. ЦСКА нужно повнимательней сыграть в обороне и не дать "Манчестеру" забить, а также реализовать все моменты в атаке, тогда у них будет шанс добиться положительного результата, в том числе и победы", - отметил он.

"Манчестер Юнайтед" и ЦСКА возглавляют группу А после побед в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой" соответственно, имея в активе по три очка.