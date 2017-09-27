"Спартак" будет хозяином поля в матче 1/8 финала Кубка России

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" проведет матч 1/8 финала Кубка России по футболу со "Спартаком" из Нальчика на своем поле.
Об этом стало известно по результатам жеребьевки хозяев полей этой стадии турнира, итоги которой приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
В других матчах "СКА-Хабаровск" примет санкт-петербургское "Динамо", казанский "Рубин" - самарские "Крылья Советов", "Тосно" - "Томь", "Ростов" - пермский "Амкар", "Тамбов" - курский "Авангард", владивостокский "Луч-Энергия" - красноярский "Енисей", а ярославский "Шинник" - нижегородский "Олимпиец".
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 25 и 26 октября.