УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" после матча ЛЧ с "Ливерпулем"

ТАСС, 27 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Спартака" по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл дела по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов. Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит данный инцидент 19 октября.

Встреча состоялась во вторник в Москве и завершилась со счетом 1:1. В ходе встречи на секторе болельщиков "Спартака" было зажжено несколько дымовых шашек. Ранее УЕФА наказал "Спартак" закрытием фанатских секторов на выездном матче против испанской "Севильи" из-за применения петард, одна из которых была запущена в арбитра встречи, в первом матче группового этапа против словенского "Марибора" (1:1). Кроме того, московский клуб был оштрафован на €60 тысяч.

Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, за каждую зажженную единицу пиротехники клубу, чьи болельщики ее использовали, положен штраф в размере €500. Если это нарушение не первое, штраф увеличивается в полтора раза.