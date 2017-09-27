Величкин: ХК "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Магнитогорский "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал вице- президент клуба Геннадий Величкин.

В последних шести матчах магнитогорцы потерпели пять поражений. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина в нынешнем году идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав после 15 матчей 22 очка.

"Идет становление команды - рождение в муках. Мы потеряли пять лидеров, поэтому все звенья новые. Сезон только начинается, поэтому будем усиленно работать над исправлением ситуации", - прокомментировал результаты команды Величкин.

Во вторник в матче с казанским "Ак Барсом" (1:2) повреждения получили защитники "Металлурга" Александр Будкин и Денис Денисов. "Думаю, повреждения достаточно тяжелые. У нас есть экспертный судейский совет, это все уже теперь работа лиги. У нас вопросов нет, у нас проблемы появились", - сказал Величкин.

"Будем ли добиваться дополнительных санкций к Захарчуку (игрок "Ак Барса", нанесший травму Будкину - прим. ТАСС)? Есть регламент, есть технологии, мы будем по ним работать", - заключил собеседник ТАСС.