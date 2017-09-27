Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Величкин: ХК "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения

Спорт
27 сентября, 13:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

В последних шести матчах магнитогорцы потерпели пять поражений

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Металлурга"

Хоккеисты "Металлурга"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Магнитогорский "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал вице- президент клуба Геннадий Величкин.

Смотрите также

"Ак Барс" обыграл "Металлург" в матче КХЛ

"Металлург" победил "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

Магнитогорский "Металлург" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате КХЛ

В последних шести матчах магнитогорцы потерпели пять поражений. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина в нынешнем году идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав после 15 матчей 22 очка.

"Идет становление команды - рождение в муках. Мы потеряли пять лидеров, поэтому все звенья новые. Сезон только начинается, поэтому будем усиленно работать над исправлением ситуации", - прокомментировал результаты команды Величкин.

Во вторник в матче с казанским "Ак Барсом" (1:2) повреждения получили защитники "Металлурга" Александр Будкин и Денис Денисов. "Думаю, повреждения достаточно тяжелые. У нас есть экспертный судейский совет, это все уже теперь работа лиги. У нас вопросов нет, у нас проблемы появились", - сказал Величкин.

"Будем ли добиваться дополнительных санкций к Захарчуку (игрок "Ак Барса", нанесший травму Будкину - прим. ТАСС)? Есть регламент, есть технологии, мы будем по ним работать", - заключил собеседник ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
6
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
7
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
Темы дня
Новости партнеров
Реклама