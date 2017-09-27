Величкин: ХК "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения

СМИ: Ягр может сыграть за клуб второй чешской лиги "Кладно" 30 сентябряСпорт 27 сентября, 14:26
Генконсул КНР в Екатеринбурге провела торжественный приемНовости партнеров 27 сентября, 14:20
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджетаОбщество 27 сентября, 14:17
Чемезов: у Минобороны пока нет денег на Ми-8 для АрктикиАрмия и ОПК 27 сентября, 14:15
Как судили глав правительств стран Азии с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 27 сентября, 14:05
Число обучающихся на Урале и в Сибири студентов-бюджетников из КНР за год выросло на 52%Новости Урала 27 сентября, 14:05
Как пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты "ВИМ-Авиа"Экономика и бизнес 27 сентября, 13:56
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении FаrшПроисшествия 27 сентября, 13:51
Матвиенко посоветовала Орешкину ставить амбициозные задачи по развитию экономикиЭкономика и бизнес 27 сентября, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Магнитогорский "Металлург" будет усиленно работать над исправлением турнирного положения в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал вице- президент клуба Геннадий Величкин.
В последних шести матчах магнитогорцы потерпели пять поражений. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина в нынешнем году идет на девятом месте в Восточной конференции, набрав после 15 матчей 22 очка.
"Идет становление команды - рождение в муках. Мы потеряли пять лидеров, поэтому все звенья новые. Сезон только начинается, поэтому будем усиленно работать над исправлением ситуации", - прокомментировал результаты команды Величкин.
Во вторник в матче с казанским "Ак Барсом" (1:2) повреждения получили защитники "Металлурга" Александр Будкин и Денис Денисов. "Думаю, повреждения достаточно тяжелые. У нас есть экспертный судейский совет, это все уже теперь работа лиги. У нас вопросов нет, у нас проблемы появились", - сказал Величкин.
"Будем ли добиваться дополнительных санкций к Захарчуку (игрок "Ак Барса", нанесший травму Будкину - прим. ТАСС)? Есть регламент, есть технологии, мы будем по ним работать", - заключил собеседник ТАСС.