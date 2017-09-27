Гершкович: ФК "Спартак" в матче с "Ливерпулем" мог рассчитывать только на ничью

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" является положительным результатом для московского "Спартака", исходя из того, как развивалась игра. Такое мнение высказал ТАСС председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

"Команда смотрелась мужественно, самоотверженно, но с точки зрения мастерства "Спартак" в значительной степени уступал "Ливерпулю". Считаю, что ничья - это положительный и самый оптимальный результат для российской команды; вряд ли спартаковцы могли рассчитывать на большее. Конечно, хотелось бы отметить двух вратарей (Артема Реброва и Александра Селихова - прим. ТАСС), которые великолепно сыграли. Оборона играла с большими тактическими просчетами, и, на мой взгляд, именно это позволило англичанам создать моменты у наших ворот", - сказал Гершкович.

"Однако кроме самоотверженности и самоотдачи в игре "Спартака" выделить абсолютно нечего. Уровень мастерства у игроков российской команды намного ниже, чем у соперника, и в связи с этим - все остальные проблемы в игре москвичей", - добавил он.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" проходил во вторник и завершился со счетом 1:1. Голы забили Фернандо и Фелиппе Коутиньо. Во втором тайме травму получил основной вратарь "Спартака" Артем Ребров, вместо которого на 68-й минуте вышел 23-летний Александр Селихов.