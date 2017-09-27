Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гершкович: ФК "Спартак" в матче с "Ливерпулем" мог рассчитывать только на ничью

Спорт
27 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович считает, что уровень мастерства у игроков российской команды намного ниже, чем у англичан

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболисты "Спартака"

Футболисты "Спартака"

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ничья в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" является положительным результатом для московского "Спартака", исходя из того, как развивалась игра. Такое мнение высказал ТАСС председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович.

Смотрите также
Футболисты "Спартака"

"Спартак" удержал ничью в матче с "Ливерпулем", но потерял основного голкипера

"Команда смотрелась мужественно, самоотверженно, но с точки зрения мастерства "Спартак" в значительной степени уступал "Ливерпулю". Считаю, что ничья - это положительный и самый оптимальный результат для российской команды; вряд ли спартаковцы могли рассчитывать на большее. Конечно, хотелось бы отметить двух вратарей (Артема Реброва и Александра Селихова - прим. ТАСС), которые великолепно сыграли. Оборона играла с большими тактическими просчетами, и, на мой взгляд, именно это позволило англичанам создать моменты у наших ворот", - сказал Гершкович.

"Однако кроме самоотверженности и самоотдачи в игре "Спартака" выделить абсолютно нечего. Уровень мастерства у игроков российской команды намного ниже, чем у соперника, и в связи с этим - все остальные проблемы в игре москвичей", - добавил он.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" проходил во вторник и завершился со счетом 1:1. Голы забили Фернандо и Фелиппе Коутиньо. Во втором тайме травму получил основной вратарь "Спартака" Артем Ребров, вместо которого на 68-й минуте вышел 23-летний Александр Селихов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
3
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
4
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Ресторатор Новиков опроверг информацию о том, что его избили в заведении Fаrш
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама