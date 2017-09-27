Министерство культуры проверит систему классификации паралимпийцев в Великобритании

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании проведет проверку действующей системы классификации паралимпийцев. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Причиной проверки стало расследование телерадиовещательной корпорации Би-би-си, в котором было рассказано о способах, применяемых спортсменами для обмана системы на международном уровне. В частности, в материалах Би-би-си говорилось об ампутации рук, ледяных ваннах и хирургических операциях по уменьшению размеров конечностей с целью признания спортсменов паралимпийцами и изменения классификации.

"Во время совместной проверки с юристами Международного паралимпийского комитета (МПК), которые исследуют, влияют ли спортсмены и тренеры на классификацию, чтобы повысить их шансы на победу, важно, чтобы британские паралимпийцы соблюдали правила этики, - сказал председатель комитета министерства культуры Дамиан Коллинз. - Подобные обвинения могут подорвать успех и репутацию наших медалистов. Спортсмены имеют право быть уверенными в том, что их награды являются заслуженными в глазах конкурентов и широкой общественности".

Отмечается, что ведомство проведет слушание по данному вопросу 31 октября. В число участников процесса попали 11-кратная чемпионка Паралимпийских игр Танни Грей-Томпсон и исполнительный директор Британской паралимпийской ассоциации (BPA) Тим Холлингсворт.