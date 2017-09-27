Свыше 40 спортивно-тренировочных центров построят в России до 2020 года

В течение нескольких ближайших лет в России планируется построить и реконструировать порядка 40 региональных спортивно-тренировочных центров. Современные, оснащенные по мировым стандартам объекты будут созданы в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). О том, в каких регионах они появятся и для кого предназначаются, читайте в материале ТАСС.

География строительства будущих региональных спортивно-тренировочных центров обширна – от Адыгеи до Камчатки. К примеру, региональный спортивно-тренировочный комплекс по стрельбе из лука планируют построить в Чите (Забайкальский край), а во Владикавказе (Северная Осетия) будет создан центр спортивной борьбы. В Удмуртии возведут сразу два объекта – спортивный курорт "Чекерил" в Ижевске и центр по лыжным гонкам в селе Шаркан. В свою очередь, в Рязани появится центр единоборств. Еще один объект – региональный центр по художественной гимнастике – сделают в Ульяновске. Всего на данный момент в список вошло порядка 30 регионов.

Объекты будут использоваться как для подготовки ближайшего резерва сборных команд России, так и для тренировок основного состава национальных команд. Ранее сообщалось, что всего на строительство и реконструкцию 31 основного центра (17 объектов находятся в статусе резервных) планируется направить из федерального бюджета порядка 10,4 млрд рублей.

Вместе с тем на данный момент точное количество центров еще не определено. "Все зависит от финансирования, в рамках ФЦП у нас должно быть 45 региональных тренировочных центров, - заявил ТАСС заместитель министра спорта РФ Павел Новиков. – Средства для них были предусмотрены в рамках федеральной программы. Она начала действовать в 2016 году, но уже начала корректироваться в плане финансирования в меньшую сторону. С учетом тех проблем, которые были в стране, естественно, Минфин снизил ресурсное обеспечение нашей ФЦП. Оно продолжает снижаться и точное количество региональных спортивно-тренировочных центров, которое у нас в итоге будет, мы еще не знаем".

По его словам, при принятии решения о строительстве того или иного объекта Минспорт РФ будет обращать внимание на готовность региона взять на себя большую часть финансирования строительства. "Многое будет зависеть от регионов, - подчеркнул заместитель министра спорта РФ. – Мы выделяем достаточно большое количество средств – 50, а зачастую даже 70% от стоимости строительства объекта – в зависимости от финансовой обеспеченности региона. А если регионы будут готовы взяться вместе с нами за строительство таких спортивно-тренировочных центров и выделить большее количество денег, то, собственно говоря, у них будет преимущество".

Ранее федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в РФ" реализовывалась в стране с 2006 по 2015 гг., и была продлена до 2020 года. Новиков не исключил, что действующая программа также будет пролонгирована. "Может быть, мы пойдем по пути продления нашей ФЦП, но это вопрос будущего", - уточнил он.

"Гребной канал "Дон" нам необходим"

Особое внимание при строительстве региональных спортивно-тренировочных центров в рамках ФЦП будет уделено гребным видам спорта. Программа предполагает создание не менее трех региональных центров по гребным видам спорта для подготовки спортсменов субъектов РФ, в которых эти виды спорта являются базовыми. Один из этих центров будет создан на базе гребного канала "Дон" в Ростове-на-Дону. Объект был построен в 1968 году и с тех пор не реконструировался. В настоящее время канал модернизируется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Работы должны завершиться уже в декабре этого года. Общая стоимость реконструкции гребного канала – около 700 млн рублей.

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР), олимпийский чемпион 2004 года по академической гребле Алексей Свирин выразил надежду, что уже ближайшей весной модернизированный объект сможет принять всероссийские соревнования. "Гребной канал в Ростове-на-Дону – это исторически наше место, там проводилось огромное количество региональных и местных соревнований по гребле, а также всероссийских турниров, - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Мы регулярно проводили там весенние всероссийские соревнования, которые были отборочными на первенство Европы и чемпионат Европы, но в этом году пришлось изменить свои планы в силу начала активной реконструкции гребного канала".

Свирин рассчитывает, что весной следующего года обновленный канал сможет принять отборочные соревнования. "Безусловно, там огромное строительство и оно привязано к стадиону, который возводится к чемпионату мира по футболу, - сказал он. – Но мы надеемся, что уже весной 2018 года, в апреле или мае, мы сможем провести на гребном канале в Ростове-на-Дону всероссийские соревнования. Фактически, это единственный канал в южном регионе России, который отвечает всем требованиям международной федерации".

В ходе реконструкции канала "Дон" будет реконструирован не только сам канал, но и прилегающие к нему спортивные площадки. "Однозначно в будущем канал в Ростове-на-Дону сможет конкурировать с каналом в Крылатском и гребным центром в Казани за право принимать международные соревнования, - подчеркнул Свирин. – Мы будем предпринимать все активные действия для того, чтобы в ближайшие годы провести в Ростове-на-Дону международные соревнования. Уровень этих соревнований пока не ясен, но понятно, что минимальный уровень – это первенство Европы, а максимальный – чемпионат мира. Мы будем бороться за это и стараться получить такое мероприятие".

Гребцы-академики также планируют изучить возможности другого регионального спортивно-тренировочного центра по гребле на байдарках и каноэ, который будет создан до 2020 года в Воронеже. "У нас существует федерация в Воронеже, там даже начали появляться неплохие спортсмены, - заметил Свирин. – Но на самом деле в этом регионе мы сделали пока только первый шаг. Когда центр в Воронеже будет создан, надо будет выезжать на место, изучать акваторию, и если она подойдет для гребного спорта и академической гребли, то будем также рассматривать этот объект для решения наших задач".

"Чем выше конкуренция, тем больше кандидатов в сборную"

Министерство спорта РФ провело большую подготовительную работу перед определением регионов, в которых разместятся спортивно-тренировочные центры. "Во-первых, мы исходили из рекомендаций каждой соответствующей федерации, - отметил Павел Новиков. – С федерациями была проделана большая работа, консультации, совещания, и только после того, как та или иная федерация сказала, что ей необходимо развивать вид спорта в определенном субъекте, было принято решение о строительстве центров. Во-вторых, специализированные центры по видам спорта строятся именно в тех субъектах РФ, где этот вид спорта является базовым".

К региональным (или же межрегиональным) спортивно-тренировочным центрам относятся физкультурно-спортивные организации и образовательные учреждения, которые осуществляют деятельность в области физической культуры и спорта; также они должны иметь в своей структуре спортивные учреждения, на базе которых ведется централизованная подготовка резерва для национальных команд субъекта РФ и кандидатов в сборные команды страны.

"На базе условного регионального тренировочного центра будут тренироваться спортсмены сборной этого субъекта, - подчеркнул Новиков. – Из этого региона мы черпаем спортсменов для ближайшего резерва национальной команды и основной сборной страны. Естественно, мы хотим, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок занимались этим видом спорта в регионе, чтобы была больше конкуренция. Чем больше занимающихся – тем больше выбор, таким образом, мы можем показывать лучшие результаты, чтобы в сборные команды попадали лучшие, выдающиеся спортсмены".

В идеале спортивно-тренировочный центр должен включать в себя целый ряд учреждений, на базе которых ведется подготовка спортсмена – от первых его шагов в спорте до уровня сборной России. "В первую очередь нужно, чтобы на базе подобного центра была спортшкола серьезного уровня, - отмечает Свирин. - Также желательно, чтобы в этом же регионе неподалеку было училище олимпийского резерва, чтобы у спортсмена была возможность совмещать тренировки и обучение в рамках школьной программы. Тогда мы можем, начиная со спортивной школы, когда ребенок только приходит в спорт и далее в рамках определенной спортивной подготовки расти от ступени к ступени. Только тогда, когда есть полный набор этих учреждений и сам полноценный спортивный объект, можно считать этот центр базовым для сборных России".

Таким образом, будущие региональные спортивно-тренировочные центры будут предназначены для осуществления полного цикла подготовки спортсменов – от начального уровня до уровня высшего спортивного мастерства. "Если регион, где создается спортивно-тренировочный центр, отвечает всем вышеназванным требованиям, то тогда мы получаем полный замкнутый цикл и можем, начиная с детей, готовить спортсменов для резерва сборных страны. Как максимум эти центры должны подготовку и спортсменов основных сборных России для достижения максимальных результатов на важнейших турнирах, включая Олимпийские игры", - отмечает Свирин.

Екатерина Мухлынина