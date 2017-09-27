ЦСКА обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику в матче с МЮ

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА попросил болельщиков отказаться от использования пиротехники на домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Матч ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" состоится в среду на стадионе "ВЭБ-Арена" в Москве. Начало - 21:45 мск.
"Нам очень нужна ваша поддержка, но при этом от лица команды просим вас соблюдать общественный порядок и не поддаваться на возможные провокации, - говорится в сообщении пресс-службы. - Призываем вас соблюдать организованность и порядок и напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 78-ФЗ за использование пиротехнических изделий возможен штраф от 10 до 20 тыс. рублей либо арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет."
22 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал московский "Спартак" за использование пиротехники в выездном матче первого тура группового этапа с "Марибором" (1:1). Клуб выплатит штраф в размере €60 тыс., а болельщикам красно-белых будет закрыт доступ на гостевую трибуну ближайшего выездного матча Лиги чемпионов с "Севильей".
После первого тура группового этапа ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице группы А, уступая "Манчестер Юнайтед" по разнице забитых и пропущенных мячей.