Красноярск может принять второй международный турнир Student hockey Eurochallenge

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Второй международный хоккейный турнир Student hockey Eurochallenge планируется провести в Красноярске в октябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС управляющий директор Студенческой хоккейной лиги (СХЛ) России Антон Храмцов.

"Надеюсь, что второй турнир Student hockey Eurochallenge состоится в Красноярске в 2018 году, в преддверии Всемирной зимней Универсиады. В настоящее время мы активно взаимодействуем с исполнительной дирекцией Универсиады. В будущем мы планируем сделать турнир ежегодным, постепенно привлекая студенческие команды не только из стран Европы, но также из Северной Америки и Азии", - сказал он.

Как пояснил в беседе с ТАСС советник генерального директора АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске" Максим Орешников, Student hockey Eurochallenge может стать одним из тестовых мероприятий перед Универсиадой 2019 года. "Мы будем проводить тестовые мероприятия по каждому виду спорта, в том числе по хоккею с шайбой. Планируем провести Еврочеллендж в первой декаде октября 2018 года в качестве тестового мероприятия на новой арене на 3,5 тыс. мест, которая пока носит рабочее название "Изумрудный". На турнир мы ждем 12 команд, количество стран еще определяется", - уточнил он.

Первый международный хоккейный турнир Student hockey Eurochallenge стартует в среду в Екатеринбурге. На лед выйдут сильнейшие команды СХЛ России и Европейской университетской хоккейной лиги (EUHL) из вузов Чехии, Словакии и России.

От России в турнире участвуют победитель чемпионата СХЛ 2017 года - команда Уральского государственного горного университета, а также победитель Западной конференции прошлого сезона - команда "Авиаторы" Московского авиационного института. От EUHL в турнире принимают участие команда Карлова Университета, ставшая чемпионом прошлого сезона, а также словацкие хоккеисты из Университета Матея Бела, завоевавшие серебро. "Мы сотрудничаем с Европейской лигой с 2015 года, поэтому соперники нам знакомы. Хочется, чтобы это был большой спортивный праздник, надеемся на победу. С одной и с другой командой в прошлых сезонах мы играли вничью, поэтому, думаю, будет интересно", - отметил руководитель ХК "Аивиаторы" Алексей Данилин.

Храмцов подчеркнул, что студенческий хоккей в России находится на подъеме. "Каждый год мы фиксируем появление новых команд в регионах. В этом году Еврочеллендж открывает официальный студенческий хоккейный сезон в РФ. Сегодня стартуют международные соревнования, а уже через неделю начинается регулярный чемпионат СХЛ", - резюмировал он.