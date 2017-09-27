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Российский велогонщик Закарин перенес операцию по удалению титановой пластины

Спорт
27 сентября, 14:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На 19-м этапе "Джиро д'Италия" 2016 года Закарин упал и получил переломы левой ключицы и лопатки

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский велогонщик команды Мирового тура "Катюша-Альпецин" Ильнур Закарин перенес операцию по удалению титановой пластины из плеча. Об этом велогонщик сообщил на своей странице в Facebook.

"Побывал в Мюнхене пару дней назад, но на Октоберфест попасть не удалось, - написал Закарин. - Зато распрощался с титановой пластиной, которая стояла в плече почти полтора года и не жалею. В конце концов стал на 60 граммов легче".

На 19-м этапе "Джиро д'Италия" 2016 года Закарин упал и получил переломы левой ключицы и лопатки. В мае 2016 года Закарин был прооперирован.

В нынешнем сезоне Закарин впервые в карьере поднялся на подиум гонки Гран-тура, став третьим в общем зачете "Вуэльты".

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