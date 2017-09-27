Власти Кубани потратят более 230 млн рублей на фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи

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СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят из регионального бюджета более 230 миллионов рублей из краевого бюджета на фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Сочи. Соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщила в среду пресс-служба администрации края.
"Субсидии выделены на софинансирование расходных обязательств по проведению фестиваля болельщиков во время матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, всего предусмотрено более 234,4 миллиона рублей", - отметили в краевой пресс-службе.
Как сообщалось ранее, ожидается, что фестиваль футбольных фанатов соберет на площади Южного Мола Сочи порядка 10 тысяч человек. Для болельщиков планируется организовать трансляции и развлекательную программу.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на- Дону.