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Новиков: комиссия по ГЧП в сфере спорта сможет более активно привлекать инвесторов

Спорт
27 сентября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что государственно-частное партнерство будет субсидировано Минспортом РФ на 150 млн рублей в 2018 году

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специальная комиссия по государственно-частному партнерству (ГЧП) в сфере спорта, созданная при комитете Госдумы по физической культуры, спорту, туризму и делам молодежи, сможет более эффективно привлекать инвесторов для развития спортивной инфраструктуры в России. Такое мнение в ходе первого заседания комиссии высказал заместитель министра спорта РФ Павел Новиков.

"Новая комиссия сможет более активно привлекать инвесторов для строительства спортивных объектов, этим инвесторам надо помогать, создать прозрачные условия и правила, - отметил Новиков. - Они создадут дополнительную структуру, которая будет работать на нашу отрасль, улучшение качества жизни нашего населения".

"Новая комиссия поможет нам сделать правильные шаги в области государственно-частного партнерства, - сказал Новиков. - То, что Госдума относится к данному вопросу с таким вниманием - хороший знак, эта ситуация позволяет нам сделать шаги, чтобы решить проблемы, стоящие перед государством. В последние 10 лет мы достаточно активно продвигали строительство спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" за федеральные и региональные средства. Были небольшие средства из внебюджетных источников, но это была капля в море, которая была не особо видна".

Срок подачи заявок на ГЧП был завершен 1 мая нынешнего года. Ранее сообщалось, что государственно-частное партнерство будет субсидировано Минспортом РФ на 150 млн рублей в 2018 году, в 2019 году эта сумма может вырасти вдвое.

На сегодня в России более 80% спортобъектов являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание.

Согласно требованию Минэкономразвития по ГЧП, поддерживаться должны малорентабельные проекты. Норма их доходности не должна превышать 12%, а срок окупаемости составит не менее 8 лет. В обратном случае проект можно будет считать сверхдоходным.

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