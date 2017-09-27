Власти Татарстана разработали специальные турпакеты для болельщиков ЧМ-2018 в Казани

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КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана разработали несколько вариантов экскурсионных и туристических программ для болельщиков во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом рассказал журналистам председатель Государственного комитета по туризму Сергей Иванов.
"Республика подготовила несколько вариантов экскурсионных и туристических программ для болельщиков <...> Есть три варианта тура - однодневный, двухдневный и трехдневный", - сказал он.
Иванов пояснил, что однодневный тур ориентирован на любителей экстремального отдыха и включает в себя гонки, купание в холодном озере, посещение стрелковых центров. В двухдневную программу входит посещение острова-града Свияжск, где можно побиться на мечах, а также экскурсия на завод "Камаз".
Кроме того, имеются выездные экскурсионные программы, включающие посещение Йошкар-Олы и Чебоксар. В турпакеты не входит проживание, стоимость однодневного пакета на одного человека - 2,5-3 тыс. рублей, двухдневного - 5-6 тыс. рублей, трехдневного - 7,5-9 тыс. рублей.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на- Дону.