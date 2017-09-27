Минспорт РФ в будущем увеличит субсидирование ГЧП до 300 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в дальнейшем увеличит субсидирование государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" до 300 млн рублей. Об этом на первом заседании специально созданной комиссии по ГЧП при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

"Данное направление обеспечено деньгами с 2018 года, - отметил Смирницкий. - Там уже есть средства, связанные с направлением поддержки ГЧП. В 2018 году у нас скромная сумма - всего 150 миллионов рублей. Дальше сумма будет возрастать до 300 миллионов. Наша система покажет себя как востребованный механизм".

"Мы являемся первой отраслью, которая реализовала госпомощь из бюджета напрямую, - добавил он. - До сих пор у нас было два механизма - тот, который реализован в системе "Платон" в дорожном хозяйстве, и связанный с компенсацией процента по кредитам. Прямое инвестирование по ГЧП мы сделали первые - это практический результат нашей рабочей группы".

Ранее сообщалось, что свыше 80% спортивных объектов в России на сегодняшний день являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Реализация ГЧП призвана снизить нагрузку на госбюджет в спортивной сфере.