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Минспорт РФ в будущем увеличит субсидирование ГЧП до 300 млн рублей

Спорт
27 сентября, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что свыше 80% спортивных объектов в России на сегодняшний день являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в дальнейшем увеличит субсидирование государственно-частного партнерства (ГЧП) в рамках реализации Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" до 300 млн рублей. Об этом на первом заседании специально созданной комиссии по ГЧП при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

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"Данное направление обеспечено деньгами с 2018 года, - отметил Смирницкий. - Там уже есть средства, связанные с направлением поддержки ГЧП. В 2018 году у нас скромная сумма - всего 150 миллионов рублей. Дальше сумма будет возрастать до 300 миллионов. Наша система покажет себя как востребованный механизм".

"Мы являемся первой отраслью, которая реализовала госпомощь из бюджета напрямую, - добавил он. - До сих пор у нас было два механизма - тот, который реализован в системе "Платон" в дорожном хозяйстве, и связанный с компенсацией процента по кредитам. Прямое инвестирование по ГЧП мы сделали первые - это практический результат нашей рабочей группы".

Ранее сообщалось, что свыше 80% спортивных объектов в России на сегодняшний день являются государственной и муниципальной собственностью, требуя средств на свое содержание. Реализация ГЧП призвана снизить нагрузку на госбюджет в спортивной сфере.

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