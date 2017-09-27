Емельяненко: спортсмены-единоборцы не должны применять навыки, кроме случаев самообороныСпорт 27 сентября, 16:03
РФ и ЕС возобновили диалог по гражданскому обществу, замороженный в 2014 годуПолитика 27 сентября, 15:48
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку УмароваПроисшествия 27 сентября, 15:43
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружияПолитика 27 сентября, 15:33
Федор Емельяненко открыл школу единоборств в ПодмосковьеСпорт 27 сентября, 15:32
Роман "Матильда. Тайна дома Романовых" по сценарию Алексея Учителя выйдет 5 октябряКультура 27 сентября, 15:28
Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спортуСпорт 27 сентября, 15:25
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружияПолитика 27 сентября, 15:20
"Швабе" внедрил передовые технологии в литейное производствоНовости партнеров 27 сентября, 15:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спорту. Об этом он сообщил на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП) при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play, - сказал Газзаев. - У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому".
Участники заседания обсудили реализацию текущих проектов государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, реализацию направления "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП", которое является частью Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".