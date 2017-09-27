Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спорту

Спорт
27 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По мнению парламентария, нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спорту. Об этом он сообщил на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП) при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Смотрите также
Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков

Свыше 40 спортивно-тренировочных центров построят в России до 2020 года

"Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play, - сказал Газзаев. - У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому".

Участники заседания обсудили реализацию текущих проектов государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, реализацию направления "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП", которое является частью Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Программа развития спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
2
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
3
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета
6
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама