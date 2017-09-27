МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Валерий Газзаев выступил за сокращение дотаций профессиональному спорту. Об этом он сообщил на первом заседании комиссии по государственно-частному партнерству (ГЧП) при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"Нужно создать систему, чтобы все профессиональные клубы финансировались за счет частных инвесторов и государтсвенно-частного партнерства, тогда мы будем соответствовать финансовому fair play, - сказал Газзаев. - У нас 105 таких клубов, столько быть не должно, ни в одном национальном первенстве нет столько клубов. Нужно сокращать дотации профессиональному спорту, и больше внимания уделять массовому".

Участники заседания обсудили реализацию текущих проектов государственно-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта, реализацию направления "Развитие спортивной инфраструктуры в рамках ГЧП", которое является частью Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".