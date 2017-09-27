Федор Емельяненко открыл школу единоборств в Подмосковье

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НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Российский боец и президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко открыл в Новогорске школу единоборств своего имени. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
Торжественное мероприятие состоялось в среду. Помимо официального открытия, бойцы команды Fedor team - Валентин Молдавский, Кирилл Сидельников, Анатолий Токов, Виктор Немков и Вадим Немков - провели открытую тренировку.
Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. На его счету 36 побед и пять поражений.