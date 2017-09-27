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Минспорт: с ГЧП субсидирование спорта в России может вырасти с 4 до 20 млрд рублей в год

Спорт
27 сентября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, внедрение ГЧП поможет снизить нагрузку на госбюджет в спортивной сфере

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. После полного внедрения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) субсидирование российского спорта сможет вырасти с 4 до 20 млрд рублей в год. Об этом на первом заседании специально созданной комиссии по ГЧП при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил заместитель директора департамента инвестиционного развития и управления госимуществом Минспорта РФ Сергей Смирницкий.

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"Когда мы только начинали внедрение ГЧП в прошлом году, Минэкономразвития сделал анализ, насчитав 23 проекта в разной стадии в сфере спорта, - отметил Смирницкий. - За год, что мы занимаемся пропагандой этого движения, еще 26 проектов заявлены в разной стадии. Их собираются запустить 12 регионов. Сейчас мы говорим, что нас надо сравнивать не с зарубежьем, а с тем, что мы имеем в России сейчас".

"На развитие спортивной инфраструктуры в год направляются субсидии в размере порядка 4 миллиардов рублей, включая программное участие, закупку оборудования, - добавил он. - С внедрением ГЧП эти 4 миллиарда, которые практически на 100% обеспечивают регионы, могут в совокупности с инвестициями вырасти в 20 миллиардов".

Как сообщалось ранее, внедрение ГЧП поможет снизить нагрузку на госбюджет в спортивной сфере. Направление ГЧП реализуется в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы".

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