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Емельяненко: спортсмены-единоборцы не должны применять навыки, кроме случаев самообороны

Спорт
27 сентября, 16:03 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 27, сентября. /ТАСС

По мнению президента ММА России, воспитательная часть в этом виде спорта - это прежде всего

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Спортсмены, занимающиеся единоборствами, не должны применять свои навыки в обычной жизни за исключением необходимой самообороны. Такое мнение на пресс-конференции высказал российский боец и президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко.

"Воспитательная часть в нашем виде спорта - это прежде всего. На каждой тренировке, семинаре мы делаем на этом акцент. Каждый молодой человек, занимающийся единоборствами, уже выделяется силой и навыками. Поэтому он не должен использовать ее и применять за исключением самообороны", - сказал Емельяненко.

Неоднократно возникали ситуации, когда профессиональные борцы наносили травмы людям в обычной жизни, которые в некоторых случаях приводили к летальному исходу. В 2011 году чемпион мира по боям без правил Расул Мирзаев в ходе конфликта в ночном клубе с 19-летним студентом Иваном Агафоновым ударил его в живот. Через несколько дней Агафонов скончался в больнице. Мирзаев был приговорен к двум годам ограничения свободы условно за причинение смерти по неосторожности, но освобожден из-под стражи в зале суда, так как провел год в СИЗО, где один день приравнивается к двум дням ограничениям свободы.

В августе 2017 года в результате драки скончался чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. По версии следствия, Драчев скончался от черепно-мозговой травмы, которую ему нанес боец смешанных единоборств Анар Зиранов.

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