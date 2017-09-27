Федор Емельяненко будет готовиться к боям в Новогорске

НОВОГОРСК, 27 сентября. /ТАСC/. Российский боец Федор Емельяненко будет готовиться к своим боям в подмосковном Новогорске. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В среду в Новогорске состоялось открытие школы единоборств Федора Емельяненко.

"Это будет мой основной зал при подготовке к боям. Буду готовиться здесь. Будут приглашаться ребята из моей команды, тренеры из Голландии. Здесь есть клетка", - сказал Емельяненко.

Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. На его счету 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.