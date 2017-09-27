Левон Аронян стал победителем Кубка мира по шахматам

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Армянский гроссмейстер Левон Аронян выиграл Кубок мира по шахматам, который завершился в Тбилиси.
В финале Аронян победил китайца Дин Лижэня на тай-брейке. Первые четыре партии финального матча завершились вничью, на тай-брейке Аронян выиграл первую партию белыми фигурами, а также вторую - черными.
Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года. Также в турнире сыграют Сергей Карякин, как участник прошлого матча за шахматную корону, два игрока с наивысшим рейтингом Международной федерации шахмат, два лучших игрока серии Гран-при 2017 года, и еще один шахматист, который получит специальное приглашение от организаторов.
Аронян стал двукратным победителем Кубка мира. Ранее армянский гроссмейстер выигрывал турнир в 2005 году. Также он является трехкратным победителем шахматных Олимпиад в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012) и чемпионом мира по блицу 2010 года. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат, в его активе 2803 очка.