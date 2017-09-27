Федор Емельяненко заявил, что знает имя будущего соперника, а сам бой пройдет в США

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Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с МитриономСпорт 27 сентября, 17:00
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НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСC/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко уже знает имя своего соперника по следующему поединку в Bellator, сам бой с высокой долей вероятности пройдет в США. Об этом он заявил журналистам.
В среду в Новогорске состоялось открытие школы единоборств Федора Емельяненко.
"Я уже знаю [имя соперника]. Я не могу сказать. Но бой, скорее всего, будет в США", - сказал Емельяненко.
Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. В своем последнем поединке он уступил техническим нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.