Федор Емельяненко заявил, что знает имя будущего соперника, а сам бой пройдет в США

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСC/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко уже знает имя своего соперника по следующему поединку в Bellator, сам бой с высокой долей вероятности пройдет в США. Об этом он заявил журналистам.

В среду в Новогорске состоялось открытие школы единоборств Федора Емельяненко.

"Я уже знаю [имя соперника]. Я не могу сказать. Но бой, скорее всего, будет в США", - сказал Емельяненко.

Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. В своем последнем поединке он уступил техническим нокаутом американцу Мэтту Митриону. На его счету 36 побед и пять поражений.