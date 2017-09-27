Депутат предложил ввести в посольствах РФ должность атташе по спорту

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил в среду МИД РФ, а также Минспорту рассмотреть вопрос о введении в посольствах России должности атташе по спорту.

"Ежедневно мы с вами становимся свидетелями новых антироссийских движений в сфере спорта. У нас хотят отобрать чемпионат мира по футболу, обвиняют в государственной пропаганде допинга и прочее", - отметил депутат .

Он напомнил, что уже 38 антидопинговых агентств выступили за отстранение России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. "Пока мы плотно работаем у себя, успешно реализовывая план по искоренению допинга в российском спорте, за рубежом продолжают готовиться политические атаки", - сказал Свищев. Хотя Минспорт и Олимпийский комитет России ведут работу с мировыми спортивными организациями и решают проблемы, которые сейчас переживает российский спорт, "этого не достаточно", убежден парламентарий.

"Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам. Поэтому призываю задуматься руководство Минспорта и МИД РФ о создании атташе по спорту", - предложил либерал-демократ.

По его словам, "основной задачей атташе будет являться налаживание, поддержание и развитие связей со спортивным ведомством страны пребывания при посольстве РФ". "Это должен быть человек авторитетный в сфере спорта и обладающий навыками дипломатии. Уверен, тогда мы сможем решать проблемы на корню", - заключил Свищев.