Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: судьба ФК "Спартак" в Лиге чемпионов решится в двух матчах с "Севильей"

Спорт
27 сентября, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник в матче второго тура Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 сентября. Шансы российского "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов определить сложно, все решится в двух ближайших матчах с испанской "Севильей". Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной России Валерий Минько, слова которого приводит "Газета.Ru".

Смотрите также

Федун: "Спартак" смог добиться ничьей с "Ливерпулем" за счет колоссального настроя

Тренер "Спартака" Каррера удовлетворен ничей в матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля"

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" после матча ЛЧ с "Ливерпулем"

Гершкович: ФК "Спартак" в матче с "Ливерпулем" мог рассчитывать только на ничью

"Спартак" после двух проведенных туров в группе E имеет два очка, столько же в активе английского "Ливерпуля". Лидирует в группе "Севилья" (4), словенский "Марибор" - четвертый (1). 17 октября в третьем туре турнира российская команда сыграет с "Севильей" дома, 1 ноября красно-белые проведут встречу с испанским клубом на выезде.

"Что касается шансов москвичей на выход в 1/8 финала, то пока что определить это сложно - все решится в дальнейших матчах, важнейшими из которых станут два кряду поединка с испанской "Севильей". Если там подопечные Массимо Карреры не смогут набрать ни одного очка, то из борьбы, скорее всего, вылетят", - сообщил Минько.

Во вторник в матче второго тура Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1.

"Нельзя говорить, что "Спартаку" повезло. Мне кажется - везет ведь обычно именно сильнейшему. Англичане действительно не сумели реализовать свои моменты, но это лишь значит, что хозяева противопоставили соперникам хорошие действия в обороне, не давая "Ливерпулю" своевременно определяться в завершающей стадии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
7
Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама