Эксперт: судьба ФК "Спартак" в Лиге чемпионов решится в двух матчах с "Севильей"

ТАСС, 27 сентября. Шансы российского "Спартака" на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов определить сложно, все решится в двух ближайших матчах с испанской "Севильей". Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной России Валерий Минько, слова которого приводит "Газета.Ru".

"Спартак" после двух проведенных туров в группе E имеет два очка, столько же в активе английского "Ливерпуля". Лидирует в группе "Севилья" (4), словенский "Марибор" - четвертый (1). 17 октября в третьем туре турнира российская команда сыграет с "Севильей" дома, 1 ноября красно-белые проведут встречу с испанским клубом на выезде.

"Что касается шансов москвичей на выход в 1/8 финала, то пока что определить это сложно - все решится в дальнейших матчах, важнейшими из которых станут два кряду поединка с испанской "Севильей". Если там подопечные Массимо Карреры не смогут набрать ни одного очка, то из борьбы, скорее всего, вылетят", - сообщил Минько.

Во вторник в матче второго тура Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1.

"Нельзя говорить, что "Спартаку" повезло. Мне кажется - везет ведь обычно именно сильнейшему. Англичане действительно не сумели реализовать свои моменты, но это лишь значит, что хозяева противопоставили соперникам хорошие действия в обороне, не давая "Ливерпулю" своевременно определяться в завершающей стадии.