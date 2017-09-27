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РФС дисквалифицировал тренера "Арарата" Григоряна на два матча ПФЛ за неприличные жесты

Спорт
27 сентября, 16:36 дата обновления: 27 сентября, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Еще на два матча тренер будет дисквалифицирован в рамках Кубка России

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Александр Григорян

Александр Григорян

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского "Арарата" Александра Григоряна за неприличные жесты, показанные в матче со столичным "Торпедо", на два матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Еще на два матча тренер будет дисквалифицирован в рамках Кубка России за аналогичные жесты, показанные в 1/16 финала со "СКА-Хабаровском".

"Григоряна за использование оскорбительного жеста в игре против "СКА-Хабаровска" дисквалифицировать на два матча Кубка России по футболу. Также за использование оскорбительного жеста в игре чемпионата ПФЛ против "Торпедо" дисквалифицировать Григоряна на два матча первенства России", - сказал Григорьянц.

Кроме того, клуб "СКА-Хабаровск" оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура ПФЛ в зоне "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча главный тренер команды хозяев показал болельщикам черно-белых непристойный жест. Похожий инцидент произошел в матче 1/16 финала Кубка России в отношении болельщиков клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск" (1:2).

После десяти туров ПФЛ зоны "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков. 

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