Шляхтин: положение метательных дисциплин в легкой атлетике России является самым тяжелым

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Самой больной темой в вопросе развития российской легкой атлетики является нынешнее положение метательных дисциплин. Об этом ТАСС рассказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

В среду в офисе ВФЛА состоялось заседание руководства организации со старшими тренерами сборной.

"Каждый из старших тренеров отчитался о сезоне, о показанных результатах. Тренеры по резерву дали информацию о том, что происходит в их дисциплинах в различным возрастах. По сути, мы провели анализ того, чем мы располагаем на сегодня, что у нас есть в запасе, каковы перспективы и проблемные вопросы", - сказал Шляхтин.

"Самой больной темой является положение метательных дисциплин, у которых отсутствует инфраструктура и есть сумасшедший кадровый голод. Необходимо заниматься восстановлением в регионах секторов для метаний", - добавил он.

Стороны договорились оказывать особую поддержку тем дисциплинам, в которых российские спортсмены традиционно демонстрируют высокие результаты. Речь идет о спортивной ходьбе, прыжках с шестом, прыжках в высоту, прыжках в длину, беге с барьерами, многоборье и метаниях. "На этих дисциплинах необходимо сделать главный акцент", - отметил глава федерации.