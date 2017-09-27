Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с Митрионом

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Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с МитриономСпорт 27 сентября, 17:00
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НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСC/. Российский боец Федор Емельяненко заявил, что американская организация Bellator рассматривает вероятность реванша с американцем Мэттом Митрионом. Об этом он заявил журналистам.
В среду в Новогорске состоялось открытие школы единоборств Федора Емельяненко.
"Реванш [с Митрионом] возможен", - сказал Емельяненко.
Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. В феврале нынешнего года он должен был провести бой с Митрионом, однако американец снялся с поединка из-за обнаруженных в почках камней. Поединок состоялся 24 июля в Нью-Йорке, россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.
На его счету 36 побед и пять поражений.