Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с Митрионом

НОВОГОРСК /Московская область/, 27 сентября. /ТАСC/. Российский боец Федор Емельяненко заявил, что американская организация Bellator рассматривает вероятность реванша с американцем Мэттом Митрионом. Об этом он заявил журналистам.

В среду в Новогорске состоялось открытие школы единоборств Федора Емельяненко.

"Реванш [с Митрионом] возможен", - сказал Емельяненко.

Емельяненко в настоящий момент выступает в американской организации Bellator. В феврале нынешнего года он должен был провести бой с Митрионом, однако американец снялся с поединка из-за обнаруженных в почках камней. Поединок состоялся 24 июля в Нью-Йорке, россиянин проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

На его счету 36 побед и пять поражений.