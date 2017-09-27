КДК РФС наказал "Торпедо" матчем без зрителей по итогам встречи с "Араратом"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение наказать московское "Торпедо" проведением матча без зрителей по итогам встречи 10-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны "Центр" с "Араратом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Кроме того, на "Торпедо" наложен штраф в размере 50 тыс. рублей за расистские выкрики со стороны болельщиков в адрес игроков команды соперника и оскорбления главного тренера "Арарата" Александра Григоряна.

"По "Торпедо" за скандировавшие зрителей, в том числе по цвету кожи игроков, и официального лица клуба "Арарат" принято решение оштрафовать клуб на 50 тыс. рублей и провести матч 13-го тура ПФЛ с "Сатурном" без зрителей", - сказал Григорьянц.

Матч "Торпедо" - "Сатурн" состоится 14 октября в Москве.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.