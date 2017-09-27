Шляхтин считает нелогичным вариант сохранения Меркушкиным поста президента ХК "Лада"

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Сохранение бывшим губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным поста президента хоккейного клуба "Лада" будет выглядеть нелогично. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку губернатора Самарской области Меркушкина, назначив Дмитрия Азарова врио главы региона.
"Только вчера был представлен новый губернатор, поэтому на встрече с ним мы обсудим этот вопрос. Но мне кажется, что [сохранение поста президента ХК "Лада"] будет уже нелогичным, поскольку человек перешел на другую работу, уехал из региона. Соответственно, будет сложно дистанционно заниматься хоккеем. Тем более его должность носила скорее политический, нежели управленческий характер", - сказал Шляхтин, который также является вице-президентом "Лады".
Самарский клуб основан в 1976 году, в настоящее время команда выступает в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.