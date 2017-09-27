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Лавров назвал мужественной игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"

Спорт
27 сентября, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Во вторник "Спартак" сыграли вничью с английским клубом со счетом 1:1

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал мужественной игру российского "Спартака" в матче Лиги чемпионов по футболу с английским "Ливерпулем". Об этом он сказал на встрече с израильским министром по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэвом Элькином.

Во вторник "Спартак" и английский "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве на "Открытие-Арене".

"Хочу выразить удовлетворение тем, что мы с вами вчера наблюдали футбольный матч, в ходе которого проявилась достаточно мужественная игра любимой моей команды "Спартак", - сказал глава дипведомства.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Спартак" проведет 17 октября дома с испанской "Севильей".

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