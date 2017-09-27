Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболисты "Локомотива" Рыбус и Михалик из-за травм не смогут сыграть с "Фаставом"

Спорт
27 сентября, 17:12 UTC+3 БАКОВКА область/ 27, сентября. /ТАСС

Польский полузащитник в разговоре с журналистами отметил, что надеется вернуться в строй через неделю

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мацей Рыбус

Мацей Рыбус

© Егор Алеев/ТАСС

БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус и полузащитник Тарас Михалик не смогут сыграть в матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.

"Важно, что у нас травмированы только два человека - Рыбус и Михалик, в какой-то мере. Остальные готовятся, но мы не берем сейчас Ведрана Чорлуку и Ари. Если бы они были, было бы совсем другое дело, были бы другие схемы", - сказал Семин.

"Что касается изменения состава, я не сторонник большой ротации. Она должна быть, когда один игрок сильнее другого. Если каждый раз один и тот же играет, и он лучший, зачем проводить ротацию? Если кто-то не так сыграет, то поменяю", - отметил тренер.

Рыбус в разговоре с журналистами отметил, что надеется вернуться в строй через неделю. "У меня сейчас индивидуальные занятия, завтра не смогу играть, не буду готов, но надеюсь, что будет готовность через неделю", - сказал Рыбус.

После первого тура группового этапа Лиги Европы в группе "Локомотива" пока не определен лидер, поскольку все команды набрали по одному очку, не забив голов.

Смотрите также

Семин считает очень неудобным время начала матча Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав"

Рыбус: футболисты "Локомотива" подходят в хорошем настроении к игре с "Фаставом"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
6
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химического боеприпаса
7
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама