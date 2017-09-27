Футболисты "Локомотива" Рыбус и Михалик из-за травм не смогут сыграть с "Фаставом"

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БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Мацей Рыбус и полузащитник Тарас Михалик не смогут сыграть в матче группового этапа Лиги Европы с чешским "Фаставом". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Встреча начнется в 22:05 мск.
"Важно, что у нас травмированы только два человека - Рыбус и Михалик, в какой-то мере. Остальные готовятся, но мы не берем сейчас Ведрана Чорлуку и Ари. Если бы они были, было бы совсем другое дело, были бы другие схемы", - сказал Семин.
"Что касается изменения состава, я не сторонник большой ротации. Она должна быть, когда один игрок сильнее другого. Если каждый раз один и тот же играет, и он лучший, зачем проводить ротацию? Если кто-то не так сыграет, то поменяю", - отметил тренер.
Рыбус в разговоре с журналистами отметил, что надеется вернуться в строй через неделю. "У меня сейчас индивидуальные занятия, завтра не смогу играть, не буду готов, но надеюсь, что будет готовность через неделю", - сказал Рыбус.
После первого тура группового этапа Лиги Европы в группе "Локомотива" пока не определен лидер, поскольку все команды набрали по одному очку, не забив голов.