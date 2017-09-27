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КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 50 тыс. рублей по итогам матча с "Краснодаром"

Спорт
27 сентября, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

"Спартак" оштрафован на 60 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в игре с "Анжи"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" на 50 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в игре одиннадцатого тура чемпионата страны с "Краснодаром". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Встреча между "Краснодаром" и "Зенитом" прошла в воскресенье и завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

"Зенит" оштрафован на 50 тыс. за пиротехнику", - сказал Григорьянц.

Московский "Спартак" оштрафован на 60 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники в игре с "Анжи". Махачкалинская команда задержала начало матча и должна заплатить штраф в размере 50 тыс. Столичный "Локомотив" заплатит 50 тыс за скандирование ненормативной лексики болельщиками в игре с "Ростовом", еще 10 тыс. - за использование пиротехники. Грозненский "Ахмат" оштрафован на 10 тыс. за скандирование болельщиками нецензурных выражений, главный тренер "Тосно" из Ленинградской области Дмитрий Парфенов оштрафован на 10 тыс. за выход за пределы технической зоны.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.

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