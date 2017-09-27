Изменений в финансировании спортивных клубов Нижегородской области не планируется

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких изменений, связанных с финансированием ведущих спортивных клубов Нижегородской области после смены руководства региона, не предвидится. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области со ссылкой на региональное Министерство спорта.
Во вторник было объявлено о том, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора области Валерия Шанцева. Врио главы региона назначен Глеб Никитин. В Нижегородской области, в частности, выступают клуб Футбольной национальной лиги "Олимпиец", клуб Континентальной хоккейной лиги "Торпедо", баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ "Нижний Новгород", клуб чемпионата Суперлиги по хоккею с мячом "Старт". Шанцев является председателем правления нижегородского "Торпедо".
"В настоящий момент никаких изменений по финансированию ведущих спортивных клубов региона не предвидится. Бюджеты клубов на сезон определены и будут выполнены", - говорится в сообщении.