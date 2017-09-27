Семин надеется, что футболисты сыграют в Лиге Европы с таким же настроем, как с "Ростовом"

БАКОВКА /Московская область/, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Локомотива" должны сыграть в матче группового этапа Лиги Европы против чешского "Фастава" с таким же настроем и характером, как против "Ростова" в чемпионате России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы пройдет на "РЖД-Арене" в четверг. Ранее в воскресенье железнодорожники победили на выезде "Ростов" со счетом 1:0, забив гол на последней добавленной ко второму тайму минуте.

"Самое главное не схема соперника, а то, как играют. Мы смотрели матч со "Славией" - там "Фастав" играл очень хорошо. Но заострять большое внимание на соперниках я не люблю, потому что надо думать о себе. В Ростове ребята меня удивили, я не думал, что они так смогут интенсивно играть, поэтому надеюсь, что завтра они проявят такой же характер", - отметил тренер.

"Сильные стороны соперника в том, что это команда, и вообще просто так Кубок Чехии не выигрывают. Это очень дружная команда, которая хорошо и компактно играет в обороне, на стандартах, там много иностранцев. Матч будет сложным", - сказал Семин.