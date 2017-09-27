Тренер "Арарата" Григорян не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян считает нормальным наказание, которое на него наложил Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), и не будет подавать апелляцию. Об этом специалист заявил ТАСС.

В среду КДК РФС дисквалифицировал Григоряна на два матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и два матча Кубка России за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Торпедо" и "СКА-Хабаровска" соответственно.

"Наказание считаю нормальным, я публичное лицо и должен терпеть, ведь это часть моей профессии. Если я буду попадаться на провокации, то они будут продолжаться до бесконечности. Подавать апелляцию я не собираюсь", - сказал Григорян.

"Я понимаю, что не прав перед настоящими, истинными болельщиками "Торпедо", которых я глубоко уважаю. Приношу им извинения. Я не оправдываюсь, но мой жест был адресован тем, кто не относится вообще к болельщиками", - добавил он.

"Торпедо" - это великий клуб, который я уважаю с детства, команда с традициями, легендарными игроками. Когда я приезжал с другими командами на стадион имени Эдуарда Стрельцова я всегда понимал, что здесь царит целая история, в которой было много выдающихся футболистов", - сказал Григорян.

Не будет оспаривать дисквалификацию Григоряна и клуб тренера. "Мы не будем подавать апелляцию на решение КДК. Григорян согласен с решением и не считает, что наказание жесткое. Он понимает, что является публичным человеком, если постоянно поддаваться на провокации, то они будут повторяться снова и снова", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Арарата".