Тренер "Арарата" Григорян не будет подавать апелляцию на дисквалификацию

Сеть супермаркетов направит 1% от продаж собственной линии продуктов сиротамСоциальная ответственность 27 сентября, 17:29
Тренер "Арарата" Григорян не будет подавать апелляцию на дисквалификациюСпорт 27 сентября, 17:27
Футболист "Спартака" Ребров может избежать операции на коленеСпорт 27 сентября, 17:24
Европа может привлечь более €350 млрд в ветроэнергетику к 2030 годуСоциальная ответственность 27 сентября, 17:18
Футболисты "Локомотива" Рыбус и Михалик из-за травм не смогут сыграть с "Фаставом"Спорт 27 сентября, 17:12
Лавров назвал мужественной игру "Спартака" в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем"Спорт 27 сентября, 17:09
Семин считает очень неудобным время начала матча Лиги Европы "Локомотив" - "Фастав"Спорт 27 сентября, 17:04
Шляхтин считает нелогичным вариант сохранения Меркушкиным поста президента ХК "Лада"Спорт 27 сентября, 17:01
Емельяненко заявил, что Bellator рассматривает вариант реванша с МитриономСпорт 27 сентября, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян считает нормальным наказание, которое на него наложил Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС), и не будет подавать апелляцию. Об этом специалист заявил ТАСС.
В среду КДК РФС дисквалифицировал Григоряна на два матча чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и два матча Кубка России за оскорбительные жесты в адрес болельщиков "Торпедо" и "СКА-Хабаровска" соответственно.
"Наказание считаю нормальным, я публичное лицо и должен терпеть, ведь это часть моей профессии. Если я буду попадаться на провокации, то они будут продолжаться до бесконечности. Подавать апелляцию я не собираюсь", - сказал Григорян.
"Я понимаю, что не прав перед настоящими, истинными болельщиками "Торпедо", которых я глубоко уважаю. Приношу им извинения. Я не оправдываюсь, но мой жест был адресован тем, кто не относится вообще к болельщиками", - добавил он.
"Торпедо" - это великий клуб, который я уважаю с детства, команда с традициями, легендарными игроками. Когда я приезжал с другими командами на стадион имени Эдуарда Стрельцова я всегда понимал, что здесь царит целая история, в которой было много выдающихся футболистов", - сказал Григорян.
Не будет оспаривать дисквалификацию Григоряна и клуб тренера. "Мы не будем подавать апелляцию на решение КДК. Григорян согласен с решением и не считает, что наказание жесткое. Он понимает, что является публичным человеком, если постоянно поддаваться на провокации, то они будут повторяться снова и снова", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Арарата".