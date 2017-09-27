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Тренер: ЦСКА важнее растить молодежь, а не набирать очки в Юношеской лиге УЕФА

Спорт
27 сентября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В среду армейцы проиграли на своем поле английскому "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московскому ЦСКА важнее выращивать молодых футболистов, чем зарабатывать очки в Юношеской лиге УЕФА. Об этом сказал журналистам старший тренер армейцев Евгений Аксенов.

В среду армейцы в рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА проиграли на своем поле английскому "Манчестер Юнайтед" - 1:2. На старте турнира ЦСКА проиграл на выезде португальской "Бенфике" - 1:5.

"Все-таки у нас много футболистов из академии вливается в коллектив, команда пока на этапе становления, поэтому было давление и первый отрезок первого тайма мы провалили. Второй тайм провели неплохо, начали искать счастье у чужих ворот, забили, хотели сравнять, но, наверное, не хватило времени, - поделился впечатлениями Аксенов. - В перерыве внесли коррективы, но больше пришлось успокаивать: в таких играх нет ничего страшного, нужно противостоять таким соперникам, это хороший опыт. Хетаг Хосонов играл центрального защитника, но потом ход игры подсказал перестраиваться больше на атаку и он перешел в полузащиту".

"Не считаю, что какие-то антропометрические данные сказались на игре. Мы видели их игру и сыграли также. У нас было примерно одинаковые силы, так что здесь не на что сетовать и искать оправдания", - также отметил специалист.

На вопрос, возможно ли, что к ЦСКА присоединится кто-либо из основной команды в оставшихся играх, Аксенов ответил: "Мы бы очень хотели, чтобы Костя Кучаев с нами был, но, к сожалению, а может быть, и к счастью, он находится в первой команде. Наша основная задача - растить молодых игроков, это важнее набора очков в юношеской Лиге УЕФА. Впереди четыре игры, нам противостоят сильные соперники, но будем стараться".

Следующий матч ЦСКА проведет 18 октября в Москве со швейцарским "Базелем".

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