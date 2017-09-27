Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Ласицкене начнет подготовку к сезону в Афинах

ТАСС, 27 сентября. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира по легкой атлетике в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Греции.

Отмечается, что спортсменка проведет в Афинах около месяца. Греция станет первым местом подготовки Ласицкене к зимнему чемпионату мира в Бирмингеме. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что в середине октября она намерена на несколько дней прервать тренировки и отправиться в Вильнюс, где пройдет очередной конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Чемпионат мира в помещении пройдет в Бирмингеме со 2 по 4 марта.