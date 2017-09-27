Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике Ласицкене начнет подготовку к сезону в Афинах

Спорт
27 сентября, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Спортсменка проведет в Греции около месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© Николай Галкин/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира по легкой атлетике в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене начнет подготовку к новому сезону 4 октября в Афинах. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Греции.

Отмечается, что спортсменка проведет в Афинах около месяца. Греция станет первым местом подготовки Ласицкене к зимнему чемпионату мира в Бирмингеме. Ранее спортсменка сообщила ТАСС, что в середине октября она намерена на несколько дней прервать тренировки и отправиться в Вильнюс, где пройдет очередной конгресс Европейской легкоатлетической ассоциации.

Ласицкене в минувшем сезоне не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие. Она победила на чемпионате мира в Лондоне и финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. Чемпионат мира в помещении пройдет в Бирмингеме со 2 по 4 марта.

Смотрите также

Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенант

Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года

Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Футболисты "Спартака"
16
"Спартак" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов
6
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"
Игроки ЦСКА Витиньо (слева) и "Динамо" Самба Соу
8
"Динамо" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама