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"Краснодар" сыграл вничью с "Кайратом" в матче Юношеской лиги УЕФА

Спорт
27 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:2

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" сыграли вничью со счетом 2:2 с казахстанским "Кайратом" в стартовом матче первого раунда Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Встреча прошла в Алма-Ате.

У "Краснодара" отличились Иван Игнатьев (45-я минута) и Даниил Уткин (45). В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Швырев (29) и Нуралы Алип (83). На 61-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Краснодара" Артем Голебев. В добавленное время второго тайма прямую красную карточку заработал игрок "Кайрата" Данил Устименко.

Ответная игра пройдет 18 октября в Краснодаре.

При удачном исходе "Краснодар" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и венгерским "Гонведом". Матчи этой стадии турнира пройдут 1 и 22 ноября.

"Краснодар" в турнире следует по "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго отборочного раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп "пути Лиги чемпионов" совпадает с составом участников квартетов основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московские клубы "Спартак" и ЦСКА.

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