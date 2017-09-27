"Краснодар" сыграл вничью с "Кайратом" в матче Юношеской лиги УЕФА

Гендиректор: все объекты к Универсиаде-2019 строятся с максимальным наследиемСпорт 27 сентября, 18:58
Японские рыбаки за несколько месяцев убили почти 180 китовСоциальная ответственность 27 сентября, 18:53
"Химки" победили "Панатинаикос" и вышли в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 18:49
Власти Бразилии отозвали разрешение на разработку полезных ископаемых в заповедникеСоциальная ответственность 27 сентября, 18:43
"Благосфера" покажет первый полнометражный фильм про паралимпийцаСоциальная ответственность 27 сентября, 18:31
Незрячая американка проедет на лошади по КолумбииСоциальная ответственность 27 сентября, 18:14
Росавиация полагает, что собственника "ВИМ-Авиа" может не быть в РоссииЭкономика и бизнес 27 сентября, 18:06
Номерной фонд нижегородских отелей увеличился на 1 тыс. мест в рамках подготовки к ЧМ-2018Новости партнеров 27 сентября, 17:59
Английских школьников научили сообщать о жестоком обращенииСоциальная ответственность 27 сентября, 17:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Краснодара" сыграли вничью со счетом 2:2 с казахстанским "Кайратом" в стартовом матче первого раунда Юношеской лиги УЕФА (игроки до 19 лет). Встреча прошла в Алма-Ате.
У "Краснодара" отличились Иван Игнатьев (45-я минута) и Даниил Уткин (45). В составе хозяев забитыми мячами отметились Вячеслав Швырев (29) и Нуралы Алип (83). На 61-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок "Краснодара" Артем Голебев. В добавленное время второго тайма прямую красную карточку заработал игрок "Кайрата" Данил Устименко.
Ответная игра пройдет 18 октября в Краснодаре.
При удачном исходе "Краснодар" во втором отборочном раунде встретится с победителем противостояния между черногорской "Сутьеской" и венгерским "Гонведом". Матчи этой стадии турнира пройдут 1 и 22 ноября.
"Краснодар" в турнире следует по "пути чемпионов стран". Восемь победителей второго отборочного раунда выйдут в весеннюю стадию соревнований, где встретятся с командами, которые займут вторые места в группах "пути Лиги чемпионов". Состав групп "пути Лиги чемпионов" совпадает с составом участников квартетов основного турнира Лиги чемпионов. Таким образом, в групповом этапе принимают участие московские клубы "Спартак" и ЦСКА.