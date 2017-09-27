Эксперт: шахматист Аронян будет фаворитом турнира претендентов, если укротит эмоции

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Армянский гроссмейстер Левон Аронян способен одержать победу в предстоящем турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, если справится с эмоциями. Такое мнение ТАСС высказал российский шахматист и гроссмейстер Сергей Шипов.

34-летний Аронян во второй раз стал победителем Кубка мира, в финале обыграв китайца Дин Лижэня. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат, в его активе 2803 очка. Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.

"У Ароняна сейчас наступила вторая молодость, именно в этом году он совершил рывок и абсолютно заслуженно победил на Кубке мира. Левон по ходу всего турнира демонстрировал зрелую и достаточно энергичную игру и, по-моему, более достойного победителя в турнире не было", - сказал Шипов.

"В грядущем турнире претендентов у него будут серьезные шансы, но, хочу заметить, что в предыдущих турнирах претендентов, в которых играл Левон, у него постоянно давала сбой его нервная система. Поэтому главная интрига - сможет ли он укротить свои эмоции и играть этот турнир, как и любой другой супертурнир. Если он сможет это сделать и показать игру, близкую к своим возможностям, то он будет фаворитом турнира", - добавил он.

Шипов также оценил шансы победителя прошлого турнира претендентов россиянина Сергея Карякина. "Сейчас у Карякина ситуация довольно сложная, выступает он в турнирах неубедительно, ясно, что такой период небольшой расслабленности у него после матча на первенство мира, это абсолютно естественно после проделанной гигантской работы. Но этот период как-то очень затянулся, и Сергею пора брать себя в руки. Ему нужно добавлять то, что было раньше в турнире претендентов, в матче на первенство и еще немножечко выше этого", - сказал эксперт.

Безусловным фаворитом предстоящего матча за шахматную корону, по мнению Шипова, является действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен. "У него есть запас энергии, ему всего лишь 27 лет, и мне кажется, что он способен вновь выйти на прежний уровень, а его прежний уровень - это доминирование. Он уже восемь лет сильнейший шахматист, и его правление может продлиться еще как минимум несколько лет", - сказал собеседник ТАСС.