Илюмжинов: шахматист Аронян сумеет себя проявить в турнире претендентов

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МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Армянин Левон Аронян, выигравший Кубок мира по шахматам, сумеет себя проявить в турнире претендентов. Такую уверенность высказал ТАСС президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.
В среду армянский гроссмейстер Левон Аронян выиграл Кубок мира, который завершился в Тбилиси, и завоевал право участвовать в турнире претендентов. Это соревнование пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
"Я поздравил президента Армении [Сержа Саргсяна] с победой Ароняна. Он один из выдающихся шахматистов мира, что продемонстрировал на Кубке мира, - сказал Илюмжинов. - Армения заждалась больших побед в шахматах. Заждалась появления нового Тиграна Петросяна".
"Уверен, в турнире претендентов Аронян сумеет себя проявить", - сказал президент FIDE.
Аронян стал двукратным победителем Кубка мира. Ранее армянский гроссмейстер выигрывал турнир в 2005 году. Также он является трехкратным победителем шахматных Олимпиад в составе сборной Армении (2006, 2008, 2012) и чемпионом мира по блицу 2010 года. Сейчас Аронян занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации шахмат, в его активе 2803 очка.