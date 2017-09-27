Первый пятизвездочный отель к чемпионату мира 2018 открыли в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Гостиничный оператор Sheraton открыл первый пятизвездочный отель в Нижегородской области. За время подготовки Нижнего Новгорода к чемпионату мира по футболу 2018 года номерной фонд в отелях увеличился более чем на 1000 гостиничных мест, об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"27 сентября 2017 года на Театральной площади Нижнего Новгорода состоялось официальное открытие отеля Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin категории 5 звезд. В дни чемпионата мира по футболу мы ожидаем в Нижнем Новгороде порядка 200 тыс. гостей, по прогнозам - около трети из них будут иностранцы. Всего за время подготовки к турниру номерной фонд в Нижнем Новгороде увеличился более чем на 1000 самых современных гостиничных мест", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в регионе уже создано 9200 гостиничных номеров, тем самым требования Международной федерации футбола (ФИФА) к номерному фонду выполнены полностью. Так проведение чемпионата мира по футболу позволит создать несколько тысяч рабочих мест в регионе. Сейчас в Нижегородской области выстраивают инфраструктуру так, чтобы нижегородцы и гости города могли комфортно жить в Нижнем Новгороде.

"Создание комфортной и привлекательной городской среды, а к достижению именно этой цели ведет строительство отелей, безусловно, работает на развитие города. На текущий момент Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin - это первый в Нижнем Новгороде пятизвездочный отель, представляющий международный бренд", - цитируют в пресс-службе Дмитрия Володина, который является председателем совета директоров ООО "Весенние инвестиции", занимавшейся реализацией проекта строительства гостиницы.

Новая гостиница открылась рядом с пешеходной улицей Нижнего Новгорода - Большая Покровская, общая площадь отеля составила 15300 квадратных метров. Он рассчитан на сегмент делового туризма, предполагающий повышенные требования комфортабельности, отель предлагает 176 номеров, категорий от стандарта до Президентского номера, современные конференц-залы, ресторан на 56 посадочных мест и фитнес-зал.

Подготовка к чемпионату мира

Программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира по футболу была утверждена первой среди всех регионов-организаторов, ее называют одной из самых масштабных в стране. Здесь пройдут шесть матчей чемпионата мира, в том числе 1/4 финала. В рамках подготовки к турниру здесь запланировано строительство около 50 объектов, уже работает новый аэропорт, готовы спортивная база и тренировочная площадка, идет строительство новой станции метро, реконструкция проспекта, продолжаются ремонтные работы на трех стадионах. А на стадионе, который возвели на месте слияния Оки и Волги, в августе уже завершили монтаж кровли над зрительскими трибунами. Планируется, что 8 октября на строящемся стадионе уже пройдет первый матч, в котором сыграют команды правительства и строителей.

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