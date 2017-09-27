"Рома" обыграла "Карабах" в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 27 сентября. Итальянский футбольный клуб "Рома" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Костас Манолас (7-я минута) и Эдин Джеко (15). У проигравших отличился Педро Энрике (28). Этот гол стал первым для азербайджанских команд в основном турнире Лиги чемпионов.

В турнирной таблице группы C "Рома" вышла на первое место, набрав четыре очка. "Карабах" идет последним, не имея в активе набранных очков. Позднее в данной группе свой матч в среду проведут испанский "Атлетико" и английский "Челси".

В следующем туре пройдут матчи "Челси" - "Рома" и "Карабах" - "Атлетико".