"Рома" обыграла "Карабах" в матче Лиги чемпионов

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ТАСС, 27 сентября. Итальянский футбольный клуб "Рома" одержал победу над азербайджанским "Карабахом" со счетом 2:1 в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
В составе победителей забитыми мячами отметились Костас Манолас (7-я минута) и Эдин Джеко (15). У проигравших отличился Педро Энрике (28). Этот гол стал первым для азербайджанских команд в основном турнире Лиги чемпионов.
В турнирной таблице группы C "Рома" вышла на первое место, набрав четыре очка. "Карабах" идет последним, не имея в активе набранных очков. Позднее в данной группе свой матч в среду проведут испанский "Атлетико" и английский "Челси".
В следующем туре пройдут матчи "Челси" - "Рома" и "Карабах" - "Атлетико".