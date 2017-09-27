"Слован" обыграл "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Шварны (19-я минута), Томаш Грнка (29), Кэм Баркер (47) и Михал Ржепик (54). У проигравших отличились Александр Никулин (16), Алексей Макеев (24) и Максим Афиногенов (31). Для Афиногенова эта шайба стала 100-й в матчах КХЛ и 150-й в чемпионатах страны.

В турнирной таблице Западной конференции "Слован" занимает 12-е место, набрав в 15 матчах 15 очков, "Витязь" с 19 очками после 16 игр идет девятым.

В следующем матче "Слован" 1 октября примет московский "Спартак", "Витязь" 29 сентября также дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Также в среду хабаровский "Амур" проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 1:2, продлив серию поражений до девяти матчей. Рижское "Динамо" потерпело 12-е поражение подряд, уступив владивостокскому "Адмиралу" - 2:5.