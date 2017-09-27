"Слован" обыграл "Витязь" в матче чемпионата КХЛ

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:36
"Базель" разгромил "Бенфику" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:35
Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос СантосомСпорт 27 сентября, 23:34
В США на аукционе почти за $850 тыс. продали модель первого советского спутникаКосмос 27 сентября, 23:10
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три годаСпорт 27 сентября, 23:07
Итудис: участие ЦСКА в Кубке Гомельского является важной частью подготовки к сезонуСпорт 27 сентября, 22:46
Посол ФРГ: политика в отношении РФ после выборов в Германии предметно не изменитсяМеждународная панорама 27 сентября, 22:35
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментамиКультура 27 сентября, 22:19
ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 21:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над подольским "Витязем" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Шварны (19-я минута), Томаш Грнка (29), Кэм Баркер (47) и Михал Ржепик (54). У проигравших отличились Александр Никулин (16), Алексей Макеев (24) и Максим Афиногенов (31). Для Афиногенова эта шайба стала 100-й в матчах КХЛ и 150-й в чемпионатах страны.
В турнирной таблице Западной конференции "Слован" занимает 12-е место, набрав в 15 матчах 15 очков, "Витязь" с 19 очками после 16 игр идет девятым.
В следующем матче "Слован" 1 октября примет московский "Спартак", "Витязь" 29 сентября также дома сыграет с нижегородским "Торпедо".
Также в среду хабаровский "Амур" проиграл череповецкой "Северстали" со счетом 1:2, продлив серию поражений до девяти матчей. Рижское "Динамо" потерпело 12-е поражение подряд, уступив владивостокскому "Адмиралу" - 2:5.