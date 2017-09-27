Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос Сантосом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был уверен в своей победе в первом поединке после возобновления карьеры. Об этом он заявил журналистам.

Емельяненко победил нокаутом бразильца Джеронимо дос Сантоса на 36-й секунде боя, который прошел в Москве. Поединок состоялся в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) 42.

"Был план не влезать с Мондрагоном в борьбу, - сказал спортсмен. - Это моя работа - выходить и биться. Когда понял, что все, победил? Да еще когда выходил на бой, тогда и понял".

"Для меня примером в плане карьеры служит Джордж Форман, который в 50 лет боксировал", - добавил 36-летний Емельяненко.