"Базель" разгромил "Бенфику" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Швейцарский футбольный клуб "Базель" одержал крупную победу над португальской "Бенфикой" со счетом 5:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забитыми мячами отметились Михаэль Ланг (2-я минута), Димитри Оберлин (20, 69), Рикки ван Волфсвинкель (59, с пенальти) и Блас Риверос (76). На 62-й минуте с поля за грубую игру был удален защитник "Бенфики" Андре Алмейда.

Команды выступают в группе A вместе с английским "Манчестер Юнайтед" и российским ЦСКА. "Базель" набрал три очка и сравнялся по этому показателю с ЦСКА, "Бенфика" очков в двух матчах не набрала.

В третьем туре пройдут матчи ЦСКА - "Базель" и "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед".