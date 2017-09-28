Футболист ЦСКА Кучаев отметил заслугу Головина в голе в ворота МЮ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев отметил заслугу своего партнера по команде Александра Головина в эпизоде с голом в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче Лиги чемпионов.

"В игру было не очень тяжело входить, так как МЮ сделал приличный задел, они опустились в оборону, мы атаковали, поэтому получилось забить, - сказал Кучаев в эфире телеканала "Матч ТВ". - В эпизоде с голом увидел, что Александр Головин прорывался к штрафной, подумал, что нужно забежать за спину сопернику. В моем голе большая заслуга Головина, он отдал пас, после которого оставалось только ударить".

ЦСКА потерпел домашнее поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Кучаев вышел на замену на 84-й минуте и стал автором забитого мяча армейцев.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет 18 октября дома против швейцарского "Базеля".